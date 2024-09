Ant International fecha parceria para inclusão financeira

A Ant International, empresa de pagamentos digitais e tecnologia financeira, acaba de anunciar sua estratégia para o fornecimento de soluções de tecnologia de crédito orientadas por Inteligência Artificial (IA) para capacitar parceiros locais e promover a inclusão financeira no Brasil.

Como um marco dessa iniciativa no país, a Ant International firmou uma parceria estratégica com a Dock, uma das líderes em pagamentos e tecnologia bancária na América Latina. O objetivo das duas empresas é aprimorar a capacidade de gerenciamento de crédito e a eficiência da infraestrutura para os clientes da Dock, que incluem instituições financeiras, varejistas, startups de fintech etc. O objetivo da parceria entre as companhias é tornar os serviços de crédito mais inclusivos para os segmentos de mercado hoje insuficientemente atendidos, como as micro, pequenas e médias empresas (MPMEs).

Na fase inicial da parceria, a Dock integrará as soluções de crédito baseadas em IA da Ant International em sua plataforma Dock One, incluindo um mecanismo inteligente de gerenciamento de risco automatizado. Essa colaboração visa fortalecer as operações e infraestrutura de crédito da Dock, já que os clientes da Dock poderão otimizar as decisões de crédito, aumentar a eficiência na subscrição e reduzir custos. Além disso, a parceria permitirá o refinamento de modelos de risco e políticas de crédito, resultando em avaliações mais precisas. Consequentemente, os clientes estarão melhor posicionados para atender a um público mais amplo, incluindo MPMEs. Isso abrirá novas oportunidades de crescimento e contribuirá para um desenvolvimento econômico mais amplo na região.

Nos últimos anos, o Brasil fez um progresso significativo na inclusão financeira. No entanto, ainda há oportunidades para apoiar ainda mais as MPMEs e os grupos com restrições financeiras. Em resposta a essa realidade, o país está incentivando ativamente a transformação digital e a inovação dos serviços financeiros para aumentar a acessibilidade financeira.

Desde 2022, a Dock fomenta no mercado o debate sobre a necessidade de um novo paradigma de crédito, que considere as particularidades do país. Ao combinar as soluções avançadas de tecnologia de crédito da Ant International com a experiência operacional e a forte presença de mercado da Dock, essa parceria elevará os serviços que a Dock oferece às instituições locais, ajudando-as a fortalecer as operações de crédito e otimizar a infraestrutura.

“A Ant International é o parceiro que buscávamos para materializar nossas metas de inclusão financeira. Como já fazemos em todas as nossas frentes de atuação, firmamos parcerias que forneçam as tecnologias mais avançadas do mercado e que nos permitam entregar isso aos nossos clientes, integrando sua tecnologia à nossa plataforma Dock One. Vamos utilizar a tecnologia para desafiar o status quo e tornar o crédito mais acessível”, explica Antonio Soares, CEO da Dock. “Nosso propósito é, junto com a Ant International, oferecer ao mercado soluções que ampliem significativamente o acesso ao crédito, dando passos significativos para a inclusão financeira no país”, conclui.

“O Brasil está liderando o caminho da inovação e inclusão financeira, e a Ant International está entusiasmada em formar essa parceria com a Dock nesse que é um mercado tão dinâmico”, afirma Quan Yu, gerente geral de tecnologia de crédito global da Ant International. “A parceria ressalta nosso compromisso de ampliar a acessibilidade e a disponibilidade financeira, fornecendo às instituições locais tecnologias orientadas por IA para melhor apoiar empresas e comunidades. Acreditamos no poder da colaboração para promover a inclusão financeira e estamos explorando mais parcerias com líderes do setor na região”, declara.