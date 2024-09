Setor de Software e TIC crescerá 6,8% em 2024, diz Softex

O setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no Brasil continua a se destacar como um dos principais motores da transformação digital, promovendo a inovação, a competitividade e o desenvolvimento econômico.

De acordo com dados da terceira edição do “Relatório Indústria de Software e Serviços de TIC no Brasil: caracterização e trajetória recente”, produzido pelo Observatório Softex, unidade de estudos e pesquisas da entidade, a indústria de TIC deverá registrar uma expansão de 6,8% em 2024.

O estudo, que se baseia em uma inédita pesquisa de dados primários e também em números de fontes oficiais, oferece uma visão detalhada do setor, analisando ao longo de seus dez capítulos, entre outros tópicos, o cenário brasileiro, as tendências de mercado, o comércio exterior, a formação de profissionais, a caracterização das empresas, o mercado de trabalho e os esforços em pesquisa e desenvolvimento, ressaltando o papel crucial da TIC na economia brasileira.

A equipe de pesquisadores do Observatório Softex detectou que a expansão projetada para a indústria de TIC no Brasil está alinhada com as tendências globais. Em 2023, os investimentos mundiais no setor da Indústria de Software e Serviços em Tecnologia da Informação e Comunicação (ISSTIC) aumentaram 5,6%, alcançando a marca de US$ 3,7 trilhões, projetando ultrapassar a casa dos US$ 4 trilhões em 2024.

O mercado global é dominado pelos Estados Unidos (38%) seguido pela China (11,4%). O relatório também destaca o rápido crescimento da Índia, com um aumento de 7,9%, a maior expansão registrada mundialmente no setor.

No Brasil, os gastos no setor da ISSTIC atingiram R$ 552 bilhões em 2023, com projeções de crescimento para R$ 590 bilhões neste ano. A contribuição do setor ao PIB nacional foi de R$ 321,4 bilhões, representando 3% do total. A distribuição regional desses investimentos revela desigualdades significativas, com a região Sudeste liderando os investimentos (mais de 50% do total), enquanto a região Norte apresenta a menor participação.



“Esse relatório oferece uma visão abrangente e detalhada de um setor estratégico para o país, destacando tanto as conquistas quanto os desafios enfrentados pela indústria. Embora a expansão projetada de 6,8% para 2024 indique um futuro promissor, há a necessidade de implementação de estratégias e de políticas públicas que possam garantir a competitividade e a sustentabilidade do setor no cenário global no longo prazo”, avalia Ruben Delgado, presidente da Softex.

Mulheres e negros ainda são minoria e déficit na balança comercial cresce 33%. Outro aspecto importante apurado pelo Observatório Softex diz respeito ao comércio exterior, que movimentou mais de US$ 13 bilhões em exportações e importações em 2022, um aumento de 38,7% em relação a 2021.

Contudo, o setor ainda enfrenta desafios, como o déficit da balança comercial, que atingiu US$ 4 milhões em 2022 e deve aumentar para US$ 8 milhões em 2024, 33% a mais que em 2023, estimam os pesquisadores. As importações no setor devem superar as exportações em 14%, indicando a necessidade de políticas que incentivem a competitividade internacional do setor brasileiro.

Estima-se que as exportações de Serviços de TIC entre 2023 e 2024 cresçam 6,75%, ultrapassando a marca de US$ 5 bilhões, impulsionadas principalmente pelos serviços de software. Em 2023, o valor das exportações atingiu aproximadamente US$ 4,9 bilhões, sendo que US$ 793 milhões desse total foram gerados por 88 empresas participantes do programa Brasil IT+, executado em parceria pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e a Softex. Esse desempenho reflete a importância crescente do setor de software como motor de crescimento nas exportações de tecnologia.

O relatório da Softex também analisa a composição e o desempenho das empresas e do mercado de trabalho na ISSTIC. Em 2022, o setor representou 2,88% das empresas brasileiras (271.825), com a Indústria de Software concentrando 63,9% do total (173.646). No mercado de trabalho, foi registrado um saldo positivo de 19.804 posições em 2023 e forte demanda por profissionais jovens (entre 18 e 24 anos). Contudo, persistem os desafios relacionados à diversidade, com mulheres (7,8%) e negros (5,0%) ainda representando uma minoria significativa na força de trabalho.

O último capítulo do relatório do Observatório Softex é dedicado às startups. Em 2023, o Brasil contava com 12.040 startups ativas, refletindo um cenário de empreendedorismo dinâmico, embora desafiador. Segundo apuração do Observatório Softex, os setores que mais concentram startups atualmente são os de Tecnologia da Informação (22,31%), Saúde e Bem-estar (13,44%) e Educação (13,06%).





