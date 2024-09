Controladores de velocidade estão sendo reinstalados na BR-468, em Três Passos

Desde a última semana, os controladores eletrônicos de velocidade nas rodovias federais do Rio Grande do Sul começaram a ser reinstalados. Uma empresa do estado de São Paulo, contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), está realizando a instalação dos equipamentos na BR-468, em Três Passos.

Os controladores haviam sido desligados e removidos em maio deste ano devido ao encerramento dos contratos no estado. Agora, com a retomada dos serviços, os novos equipamentos estão sendo instalados e devem começar a operar entre o final de setembro e o início de outubro.

É importante lembrar que a velocidade permitida na BR-468, próximo ao Seminário São Pascoal, em Três Passos, é de 50 km/h.