CamScanner Lança Programa Campus para Capacitar Estudantes e Professores Universitários em Todo o Mundo

NEW YORK, Sept. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O CamScanner, líder global em aplicativos de digitalização de documentos com mais de 300 milhões de usuários, criou o CamScanner Campus Empowerment Program, destinado a capacitar estudantes e professores universitários em todo o mundo.

Esta iniciativa de longo prazo integra a tecnologia do CamScanner em ambientes de ensino superior, tornando a vida no campus mais inteligente e eficiente. O programa é projetado para apoiar os alunos em vários aspectos, incluindo atividades acadêmicas, conferências, orientações para calouros, cerimônias de formatura e eventos para grupos de alunos, entre outros.

Os alunos da Unicamp em Limeira, uma das melhores universidades do Brasil, recentemente fizeram uma parceria com o CamScanner Campus Empowerment Program para sua organização estudantil Raízes do Esporte — uma organização sem fins lucrativos que oferece treinamento esportivo gratuito para crianças locais. Como parceiro, o CamScanner ajudará esses alunos com seus estudos e trabalho comunitário.

“Estamos muito contentes em lançar o Programa de Capacitação do Campus CamScanner para universidades em todo o mundo e capacitar estudantes e funcionários por meio da tecnologia”, disse um porta-voz do CamScanner. “Também estamos orgulhosos por dar inícioàprimeira fase da nossa parceria com a Raízes do Esporte. O CamScanner está empenhado em beneficiar estudantes em todo o mundo — não apenas com seus estudos, mas também com seu trabalho e atividades comunitárias.”

“Estamos entusiasmados com essa parceria, pois muitos de nós já estávamos usando o aplicativo para resolver problemas do dia a dia”, disse João Galli, Vice-Presidente da Raízes do Esporte. “Essa colaboração nos ajudará a trabalhar com mais eficiência e apoiar o desenvolvimento da comunidade de Limeira.”

O CamScanner — disponível em aplicativos móveis, desktop e online — permite que os usuários organizem eficientemente seus documentos a qualquer hora, em qualquer lugar, com um simples toque ou clique. Com ele, os estudantes podem digitalizar documentos, aprimorar o conteúdo por meio da adição de anotações e o guardá-los em arquivos seguros e fáceis de usar. O avançado Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) do CamScanner também permite que os usuários extraiam com precisão o texto de anotações manuscritas, tornando-o uma ferramenta potente para alunos e educadores.

Estudantes e educadores interessados em colaborar através do Programa Campus CamScanner podem entrar em contato com [email protected]. Os administradores de universidades também podem enviar e-mails para ideias e oportunidades de colaboração.

Como parte do programa, o CamScanner também lançará uma série abrangente de tutoriais online nas páginas do Twitter, YouTube e Instagram da empresa, explorando recursos avançados do aplicativo e compartilhando dicas para que os acadêmicos aproveitem ao máximo os inúmeros usos do produto.

