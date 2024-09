Apreensão Há 4 horas Em Polícia l Trânsito PRF Apreende Carreta com 5 Toneladas de Maconha e Skunk em Iraí O motorista, natural de Nova Veneza-SC, já possuía uma ocorrência anterior por transporte ilegal de madeira.

Prisão Há 4 horas Em Polícia l Trânsito Homem é preso e menor é apreendido pela BM com 25 tijolos de maconha e uma porção de cocaína, em Boa Vista do Buricá O veículo foi recolhido pelo sistema de guincho do Detran, SOS Master de Três de Maio.