PRF Apreende Carreta com 5 Toneladas de Maconha e Skunk em Iraí

Uma grande apreensão de drogas foi realizada na BR-386, em Iraí, na manhã desta sexta-feira (30). Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptaram uma carreta carregada com cerca de 5 toneladas de maconha e skunk, escondidas em meio a uma carga de milho. O motorista, de 35 anos, foi preso.

A ação teve início após o setor de inteligência da PRF alertar sobre um veículo suspeito que poderia estar transportando drogas para o Rio Grande do Sul. Com a informação, equipes da PRF montaram uma operação para monitorar as divisas do estado com Santa Catarina. A carreta, uma Scania registrada em Tupanciretã, foi abordada ao entrar no estado pela BR-386.

O motorista, natural de Nova Veneza-SC, já possuía uma ocorrência anterior por transporte ilegal de madeira. Durante a abordagem, ele apresentou uma nota fiscal da carga de milho, que seria descarregada em Lajeado, conforme o documento.

Ao inspecionar a carga, os policiais descobriram diversos fardos de drogas escondidos entre os grãos. No total, foram encontrados 4.968 quilos de maconha e 11 quilos de skunk. Essa apreensão é a segunda maior do ano no Rio Grande do Sul, ficando apenas 13 quilos abaixo da maior, ocorrida em Sarandi, onde 4.992 quilos de maconha foram encontrados em uma carreta que transportava óleo vegetal.

O motorista admitiu que sabia estar transportando uma carga ilícita, embora alegasse desconhecer que se tratava de drogas. Ele foi preso e encaminhado à delegacia, enquanto a carreta e a carga foram apreendidas.

A PRF destacou que essa operação, fruto da integração entre os serviços de inteligência e as equipes operacionais, é parte de um esforço contínuo para desmantelar a logística de distribuição de drogas das organizações criminosas, gerando prejuízos milionários por meio de apreensões e prisões.