As causas do acidente ainda não foram determinadas.

Acidente Há 2 horas Em Polícia l Trânsito Colisão Deixa Dois Motociclistas Feridos Próximo ao Trevo de Acesso a Caiçara As causas do acidente ainda não foram determinadas.

Apreensão Há 4 horas Em Polícia l Trânsito PRF Apreende Carreta com 5 Toneladas de Maconha e Skunk em Iraí O motorista, natural de Nova Veneza-SC, já possuía uma ocorrência anterior por transporte ilegal de madeira.