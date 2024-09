Um acidente de trânsito envolvendo um veículo e um animal foi registrado na tarde de sábado, 31, em Tiradentes do Sul. O fato aconteceu no trecho da rodovia entre Tiradentes do Sul e Porto Soberbo (BR-468)

Conforme informações preliminares, uma GM S10 atropelou um cavalo que invadiu a pista, causando a morte do animal, próximo ao CTG, na Esquina Oito de Julho. O condutor da caminhonete não se feriu, resultando o acidente em danos materiais.