Homem que matou pai e filho em Itapiranga é preso na Argentina

Na noite desta quarta-feira, 28, um homem de 39 anos, natural de Tenente Portela, foi preso em Colonia Puerto Argentino, na Argentina. O homem estava foragido desde o dia 16/08/2009 quando junto de outro homem, matou a facadas Nelso Batista de Lima e Cleiton Pedrozo, em frente à um restaurante, atual sede da Cooafi, na Avenida Uruguai, em Itapiranga.

A Polícia tinha a informação de que o homem estaria na Argentina desde 2021, quando a Interpol foi acionada para estabelecer um mandado de prisão internacional. Após troca de informações entre as Polícias Civil de Itapiranga, Tunápolis e Argentina, o autor foi localizado e preso. Na tarde desta quinta-feira, 29, ele foi deportado e encaminhado ao presídio de São Miguel do Oeste. Participaram da ação, além dos policiais de Itapiranga e Tunápolis, a Divisão de Investigação Criminal de São Miguel do Oeste.

Com o cumprimento do mandado de prisão, o processo será retomado e ele poderá ser julgado pelo Tribunal do Júri de Itapiranga. O outro envolvido no crime foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado por dois homicídios qualificados por motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e tentativa de homicídio de Cristiano Pedrozo de Lima, um terceiro homem envolvido na briga.