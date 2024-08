Polícia Civil elucida roubo em joalheria em Tenente Portela

O roubo ocorrido no dia 13 de agosto de 2024, na Joalheria Dalcim, em Tenente Portela, foi elucidado pela Polícia Civil. Um dos autores, responsável por render as vítimas com uma arma de fogo, foi preso. O outro envolvido permanece foragido, com um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Tenente Portela.

A Seção de Investigações da Delegacia de Polícia de Tenente Portela apurou que o crime foi cometido por dois indivíduos da cidade de Carazinho. Com o apoio da DRACO, a polícia apreendeu em Carazinho joias subtraídas da joalheria, vestimentas usadas no crime e uma arma de fogo semelhante à utilizada no roubo.

As diligências continuam para capturar o segundo envolvido no crime.