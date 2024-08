InfinitePay reduz taxas em até 50% com IA e Open Finance

Para comemorar cinco anos de mercado, a InfinitePay reduziu em até 50% as taxas para os lojistas em operações com cartão de crédito ou débito. A plataforma de serviços financeiros para micro e pequenos empreendedores da CloudWalk, que recentemente ultrapassou a marca de 2,3 milhões de clientes em 100% das cidades brasileiras, adotou recursos de Inteligência Artificial (IA) e Open Banking para oferecer melhores condições.

Iniciada no início de julho, a redução já trouxe impacto positivo para uma série de empreendedores que utilizam a InfinitePay como principal plataforma de serviços financeiros. A estimativa é que o novo modelo de precificação adotado pela plataforma de serviços financeiros da CloudWalk “devolva” até R$ 300 milhões para sua base de clientes no período de um ano. O valor foi calculado com base nas transações dos clientes que já estão elegíveis para as novas ofertas de taxas.

São negócios que viram seus lucros aumentarem já no primeiro mês da mudança. É o caso de Matheus Assis, fundador do Altaneira Beach, localizado em Rio Branco, Acre, que reúne num só local uma churrascaria, um espaço para eventos privados e uma arena multiuso que recebe praticantes de beach tennis, futevôlei e vôlei de praia. "Com as taxas que estou economizando na InfinitePay, eu consigo pagar um funcionário CLT por mês", destaca Matheus.

Além de ter uma maquininha da InfinitePay, o empreendedor transformou os celulares dos gerentes de salão em “maquininhas” por meio da tecnologia Tap to Pay, evitando a necessidade de comprar dois novos terminais de pagamento. Essa inovação não só reduziu custos como aumentou a agilidade dos pagamentos, resultando em maior rotatividade e vendas no restaurante. "Tecnologia boa é a que aumenta o faturamento do empreendedor. Adorei a inovação, porque me dá mais lucro.”

Fabricio Costa, diretor de serviços financeiros da CloudWalk, explica que, com IA e Open Finance, a InfinitePay consegue avaliar continuamente o perfil de cada cliente – e ajustar suas taxas, conforme fatores como faixa de faturamento, sazonalidade das vendas, diferenciação por segmentos e região geográfica do empreendedor. O ajuste é automático, sem a necessidade de renegociação, assinaturas e demais burocracias.

Em implantação pelo Banco Central do Brasil (BCB), o Open Finance permite ao cliente compartilhar seu histórico de relacionamento com empresas do setor financeiro. É como uma portabilidade de dados. “Em vez de olhar para todas as vendas que o lojista fez com a nossa maquininha, por exemplo, podemos fazer uma análise das vendas com outras maquininhas que eventualmente ele trabalhe”, explica Fabricio. “Assim, conseguimos criar uma oferta que esteja mais próxima da realidade do negócio”.

A importância do parcelamento

Fundada pelos irmãos Layla e Laécio de Lima Santos, a Galantes Móveis, empresa de móveis localizada em Barra dos Garças, no Mato Grosso, viu o número de clientes e sua receita aumentarem após a mudança. A taxa menor também permitiu que eles pudessem parcelar suas vendas em mais vezes.

"Parece até bobo, mas eu cheguei a me emocionar quando percebi que parei de perder vendas por poder oferecer o parcelamento em até 10 vezes. O retorno foi muito bom mesmo, faz uma diferença tão grande que até o olhar de quem está comprando muda”, conta a empreendedora, que já atendeu mais de 1 mil clientes.