Acidente na ERS-317 é registrado entre Redentora e Miraguaí no início da tarde desta quinta feira

Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (29) na ERS-317, na saída de Redentora em direção ao município de Miraguaí, próximo à entrada para Erval Seco. A colisão envolveu um Chevrolet Celta e um Hyundai HB20.

De acordo com informações preliminares, o HB20, que seguia no sentido Redentora-Miraguaí, perdeu o controle e invadiu a pista contrária, colidindo com o Celta, que trafegava no sentido oposto. Apesar do impacto, felizmente, não houve registro de feridos.

As autoridades competentes foram acionadas e estiveram no local para atender a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.