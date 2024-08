CSCs se beneficiam com uso da Inteligência Artificial

Os Centros de Serviços Compartilhados (CSCs) são uma realidade global. O CSC é um modelo de negócios que centraliza processos, sobretudo, atividades de suporte das empresas que apresentam grande volume de transações, como Contas a Pagar, Contas a Receber, Folha de Pagamento, dentre outras.

E, assim como diversos setores empresariais, urbanos e pessoais, o mercado de CSC também tem evoluído cada vez mais e encontrado grandes benefícios no uso da Inteligência Artificial. Alguns Centros de Serviços Compartilhados já utilizam a IA na automação de processos e análise de dados.

Um levantamento realizado na Market Intelligence Application (MIA), plataforma de dados sobre CSC do IEG, mostra que os chatbots ainda oferecem muito espaço para a ampliação do uso da IA pelo CSCs, visto que 80% dos Centros já consideram utilizar a IA nos chatbots e, apenas, 10% já utilizam efetivamente. Somente 10% dos CSCs não utilizam e nem pensam, por enquanto.

"A adoção dessa tecnologia nos CSCs brasileiros representa uma evolução significativa no atendimento ao cliente. Com 80% das empresas interessadas em explorar essa inovação, existe um terreno fértil para melhoria contínua na experiência do cliente", destaca Vanessa Saavedra, sócia-fundadora do Instituto de Engenharia de Gestão (IEG).

“Há um grande potencial no crescimento do uso da IA nos CSCs. Perceber essa oportunidade e priorizar essa transformação tecnológica é crucial para os CSCs do país, que devem aproveitar todas as possibilidades de evolução no caminho de se tornarem mais eficientes, personalizados e responsivos às demandas do mercado", reforça Saavedra.

