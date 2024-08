OKX Wallet e Forbes fazem parceria para oferecer aos inovadores da Web3 acesso à comunidade exclusiva para membros do NFT “Legacy Pass”

A OKX Wallet é a única carteira on-chain que oferece uma análise rápida da solicitação do Legacy Pass da Forbes



SINGAPURA, Aug. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A OKX, uma empresa líder de mercado em tecnologia Web3, fez uma parceria com a Forbes para permitir que os usuários da OKX Wallet acelerem suas solicitações para o NFT exclusivo para membros Legacy Pass, um colecionável digital que une criadores de conteúdo, construtores e inovadores na Web3.

A OKX Wallet é a única carteira on-chain a oferecer uma análise rápida da solicitação do Legacy Pass, cuja oferta total está limitada a 1.917. A solicitação prioritária está disponível exclusivamente para os usuários da OKX Wallet que enviam solicitações usando a OKX Drops. Os candidatos aceitos estarão elegíveis para emitir o NFT baseado em Ethereum, que oferece benefícios como:



Os usuários da OKX Wallet que forem incluídos na lista de permissões de NFT - uma lista pré-aprovada que concede acesso prioritário - estarão elegíveis para emitir o Legacy Pass conectando sua carteiraàpágina do Legacy Pass da Forbes.

Haider Rafique, Diretor de Marketing da OKX, disse: “Na OKX, estamos redefinindo a forma como criadores, construtores e inovadores interagem com ativos digitais. Por meio dessa parceria, estamos apresentando as diversas utilidades dos NFTs, transformando-os de objetos de coleção em portas de entrada para benefícios do mundo real. Esses benefícios capacitam os titulares com conexões valiosas, networking e oportunidades de mentoria em suas jornadas pessoais e profissionais.”

Taha Ahmed, diretor de crescimento da Forbes, disse: “Estamos entusiasmados com a parceria com a OKX para trazer essa oportunidade única para a comunidade Web3. Essa iniciativa não apenas demonstra nosso compromisso com a promoção da inovação, mas também oferece uma plataforma para que as pessoas se envolvam e contribuam para o futuro dos ativos digitais e da tecnologia blockchain.”



Para saber mais informações, envie um e-mail para:

[email protected]

Sobre a OKX

A OKX é uma exchange de criptomoedas líder global e uma empresa Web3 inovadora. Com a confiança de mais de 50 milhões de usuários em todo mundo, a OKX oferece uma plataforma segura e confiável que fornece aos traders ferramentas inovadoras para acessar o mundo das criptomoedas.

Como marca global e principal parceira do Manchester City FC e da McLaren Racing, a OKX usa a tecnologia Web3 para redefinir a forma como os torcedores se conectam com suas equipes favoritas. Exemplos recentes incluem as campanhas de colecionáveis digitais Camisas Invisíveis do City e Race Rewind, que oferecem aos torcedores benefícios reais, como experiências exclusivas em dias de jogo e de corrida. Como parceiro apresentador do Festival de Cinema de Tribeca, a OKX também empodera artistas e criadores por meio da Web3.

Em linha com sua filosofia "on-chain, todas as chains", a OKX contribui para o crescimento do ecossistema Web3 com sua OKX Wallet, uma carteira segura, interoperável e com autocustódia. A OKX Wallet é um gateway fácil de usar para o mundo on-chain, conectando-se a mais de 100 blockchains, 10.000 dApps, mais de 170 protocolos DeFi, 500.000 tokens e quase 500 exchanges descentralizadas (DEXs).

A OKX está comprometida com a transparência e a segurança, e publica sua prova de reservas mensalmente para garantir a confiança dos seus usuários. A empresa também se dedica a expandir seus recursos educacionais por meio do OKX Tutoriais, tornando os ativos digitais acessíveis e compreensíveis para um público mais amplo.

Para saber mais sobre a OKX, baixe nosso aplicativo ou acesse:okx.com

