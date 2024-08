Motorista atropela ciclistas e foge no interior de Itapiranga

Acidente Há 1 dia Em Polícia l Trânsito Caminhão carregado com suínos tomba em trevo de acesso a Cerro Largo As autoridades foram acionadas para controlar a situação e assegurar a segurança dos demais motoristas que trafegavam pela rodovia.

Atropelamentos Há 1 dia Em Polícia l Trânsito Mortes de pedestres no trânsito gaúcho aumentam 29% no primeiro semestre Entre janeiro e junho, 156 pessoas morreram atropeladas no Rio Grande do Sul. Para diretora do Detran-RS, uso de equipamentos eletrônicos no trânsito explica crescente de mortes