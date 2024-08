Fumaça de queimadas da região Amazônica chegará ao RS nos próximos dias

Geral Há 9 minutos Em Geral Acordo viabiliza unidade de conservação em Guapimirim, no Rio Apenas em maio deste ano, a Petrobras avançou no processo deretomada das obras, após aprovar um novo projeto batizado de Polo GasLub. Ele envolve u...

Correios Há 2 horas Em Geral Com 724 vagas para o sul do Brasil, Correios organizam novo concurso com salários de até R$ 6,8 mil Serão 3.468 oportunidades, distribuídas por todo o país. Editais ainda não foram publicados. As informações são do jornal Folha de S.Paulo