Com 724 vagas para o sul do Brasil, Correios organizam novo concurso com salários de até R$ 6,8 mil

Os Correios preparam um novo concurso público para a contratação de 3.468 profissionais, sendo 724 direcionados para atuação nos Estados da Região Sul – Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. As vagas são de nível Médio e Superior, para os cargos de agente e analista.

Os editais devem ser divulgados no início de setembro, após a conclusão do processo licitatório que vai definir as bancas organizadoras do concurso. O objetivo é efetivar a contratação dos profissionais em dezembro, conforme informou reportagem da Folha de S.Paulo.

As vagas de nível Médio são para o cargo de agente dos Correios, cujo salário inicial é de R$ 2.499,26. Para profissionais com Ensino Superior, a remuneração como analista de Correios começa em R$ 6.852,48.

Agente de Correios

O cargo de agentes de Correios concentra 3.099 das 3.468 vagas. As oportunidades são destinadas para profissionais com formação de nível Médio. Das vagas para este cargo, 696 serão destinadas para postos de trabalho na região sul do Brasil. Os profissionais serão distribuídos nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Distribuição das vagas no Brasil

Região Sudeste: 1.048 vagas

Região Sul: 696 vagas

Região Nordeste: 669 vagas

Região Centro-oeste: 446 vagas

Região Norte: 240 vagas

Analista de Correios

Serão abertas 369 oportunidades de nível Superior, para o cargo de Analista de Correios. Destas, 28 serão distribuídas entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Distribuição das vagas no Brasil

Região Norte: 177 vagas

Região Nordeste: 62 vagas

Região Sudeste: 61 vagas

Região Centro-oeste: 41 vagas

Região Sul: 28 vagas

Concurso com edital já lançado

Em paralelo, outro concurso público já foi divulgado pelo Correios neste ano para a contratação de profissionais de nível Médio e Superior. Com inscrições até 8 de setembro, foram aberta 33 vagas, sendo cinco direcionadas ao RS.

Engenheiro de Segurança do Trabalho - 1 vaga

Enfermeiro do Trabalho - Cadastro reserva (CR)

Médico do Trabalho - 3 vagas

Técnico de Segurança do Trabalho Júnior - 1 vaga

Os salários variam entre R$ 3,6 mil e R$ 6,8 mil. Os cargos são voltados para as áreas de Medicina e segurança do trabalho. A aplicação das provas será em 13 de outubro. Serviço