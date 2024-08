Pipefy se junta ao Oracle PartnerNetwork para compartilhar conhecimento em IA e automação com ecossistema global

CURITIBA, Brazil, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Pipefy, plataforma líder em automação de processos, celebrou sua entrada no Oracle PartnerNetwork (OPN) durante o evento na Casa Oracle "From Zero to Hero: como IA e No-Code transformam funcionários em agentes de transformação digital e por onde começar."



O evento reuniu 70 executivos e contou com apresentações de Alessio Alionço, CEO da Pipefy, Leonardo Tomadon, Executivo de GTM da Pipefy, e Felipe Patané, Líder de IA da Oracle para a América Latina, que compartilharam tendências de mercado e casos de uso práticos de IA. Uma demonstração de desenvolvimento de um fluxo de trabalho totalmente personalizado usando a IA da Pipefy também foi realizada, destacando a aplicabilidade da IA sem usar uma única linha de código e mostrando como pode ser simples e rápido implementar IA para aumentar a produtividade.

"Estamos felizes em anunciar a Pipefy como membro do Oracle PartnerNetwork, pois é um marco significativo para nossa empresa e na expansão do nosso ecossistema de parceiros", disse Rafaela Costa, Vice-Presidente de Canais e Alianças da Pipefy. "Juntos, Pipefy e Oracle estão comprometidos em oferecer soluções avançadas e eficientes, e em buscar alcançar o sucesso e a satisfação dos nossos clientes."

Sobre a Pipefy

Pipefy é a plataforma de automação de processos no-code que aumenta a produtividade e eficiência das equipes, centraliza dados e padroniza processos para TI, Finanças, RH, entre outros. Através de sua automação sem código, a ferramenta ajuda as empresas a alcançarem eficiência operacional. A empresa tem sede em Curitiba (Brasil) e San Francisco (Estados Unidos).

Sobre o Oracle PartnerNetwork

O Oracle PartnerNetwork (OPN) é o programa de parceiros da Oracle projetado para permitir que os parceiros acelerem a transição para a nuvem e promovam resultados superiores nos negócios dos clientes. O programa OPN permite que os parceiros se envolvam com a Oracle através de track(s) alinhadosàsua abordagem de mercado. Os clientes podem acelerar seus objetivos de negócios com parceiros OPN que alcançaram Expertise em uma família de produtos ou serviço em nuvem. Para saber mais, visite o site: http://www.oracle.com/partnernetwork

Marca Registrada

Oracle, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle Corporation. A NetSuite foi a primeira empresa de nuvem, inaugurando a nova era da computação em nuvem.

Informações para imprensa: [email protected]

Pipefy:[email protected]

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9221913)