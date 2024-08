Brasil lidera pedidos de visto para startups na Estônia

Com uma população de apenas 1,3 milhão de pessoas, a Estônia se tornou uma verdadeira aceleradora de startups com ambições globais. Com 10 unicórnios e mais de 1.500 startups, a Estônia exemplifica como um país pequeno pode se destacar no cenário global, oferecendo um ambiente propício para que empreendedores testem e aprimorem suas inovações.

No ano passado, o Brasil foi o país que mais solicitou vistos para startups na Estônia, de acordo com a Startup Estonia, uma iniciativa governamental responsável por fomentar o ecossistema empreendedor do país. Nigéria e Filipinas ocuparam a segunda e terceira posições, respectivamente. Além disso, cerca de 18% das empresas no banco de dados da Estônia foram fundadas graças ao programa Startup Visa, que acelera o processo de visto no país.

“A Estônia desperta muito interesse, especialmente entre os que atuam em tecnologia, por ser um país totalmente digitalizado, que trabalha continuamente para atrair mais empreendedores e talentos globais. Programas como o Startup Visa e o Work in Estonia ajudam a divulgar vagas de emprego e a agilizar o processo de solicitação de visto, que é rápido e fácil”, comenta Annika Järs, gerente de Desenvolvimento e Relações Externas da Startup Estonia.

A executiva lista os principais motivos pelos quais os brasileiros escolhem a Estônia: