Caminhão carregado com suínos tomba em trevo de acesso a Cerro Largo

Na tarde desta terça-feira, 27, um caminhão de Caibaté, carregado com suínos tombou no trevo de acesso a Cerro Largo, na BR-392. O acidente ocorreu por volta das 15h, quando o motorista perdeu o controle do veículo ao tentar contornar o trecho conhecido como "trevo do Fritz e da Frida".

Com o tombamento, a carga viva se espalhou pela área, gerando transtornos no local. Felizmente, o motorista do caminhão saiu ileso do acidente e não sofreu ferimentos.

As autoridades foram acionadas para controlar a situação e assegurar a segurança dos demais motoristas que trafegavam pela rodovia.