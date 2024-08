Mortes de pedestres no trânsito gaúcho aumentam 29% no primeiro semestre

O número de pedestres mortos em acidentes de trânsito do Rio Grande do Sul aumentou 29% no primeiro semestre deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram 156 pessoas mortas atropeladas, 35 a mais que de janeiro a junho de 2023.

De acordo com a diretora institucional do Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS), Diza Gonzaga, a explicação está no crescente uso de aparelhos eletrônicos, que distraem pedestres e motoristas.

— Temos visto aumento do número de atropelamentos em função dos equipamentos eletrônicos, os celulares e fones do ouvido, que abafam os ruídos do trânsito. Esses equipamentos têm que ser bem utilizados. Nos automóveis é a mesma coisa. O uso do celular tem causado muitos acidentes. Nos automóveis muitas vezes não é possível identificar que o celular é o vilão. O celular se perde, cai no chão, não é possível afirmar que o motorista estava utilizando o celular — analisa Diza Gonzaga.

Conforme dados do Detran, os idosos foram as principais vítimas de atropelamento nos seis primeiros meses de 2024. Do total de mortes, 46% foram de pessoas com 60 anos ou mais.

Mas, se consideradas todas as vítimas de acidentes de trânsito no Estado, o cenário é de estabilidade. Entre janeiro e junho deste ano, 815 pessoas perderam a vida no trânsito gaúcho. Em 2023, o mesmo período teve 817 vítimas, uma variação de –0,2%. Os acidentes do tipo colisão lideram as estatísticas de mortes. Nos primeiros seis meses de 2024, 269 acidentes desta natureza resultaram em vítimas fatais.

— A minha expectativa é sempre de redução, que as pessoas se conscientizem de preservar a vida, principalmente no trânsito, que é um espaço coletivo, com pedestres, ciclistas, motoristas, caminhões, todos os atores que a gente conhece. Mas, infelizmente, temos mantido uma média de acidente e mortes no trânsito. É um pouco frustrante para a gente que trabalha na busca da preservação da vida — afirma Diza Gonzaga.

No recorte mensal, junho teve aumento de 38% nas mortes em comparação com o mesmo mês do ano passado. Foram 158 vítimas, contra 114 em junho de 2023.