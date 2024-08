Plataforma ajuda a evitar processos na construção civil

O setor da construção civil é um dos maiores geradores de postos formais de trabalho no Brasil. Segundo os últimos dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), no período de 12 meses terminado em abril de 2024, o setor foi o terceiro colocado em crescimento relativo (6,5%) e em valores absolutos (177,8 mil) de novas vagas com carteira assinada. Mas, por outro lado, a atividade se destaca pela elevada quantidade de autuações da Inspeção do Trabalho, sendo o terceiro setor com mais registros lavrados em 2023 (31.357 casos) e também de processos judiciais na Justiça do Trabalho, sendo o segundo maior segmento do mercado com ações trabalhistas ativas apenas de acidentes laborais (23.780).



Evitar processos e autuações trabalhistas é crucial não apenas para a conformidade legal, mas também para promover um ambiente seguro, produtivo e harmonioso nos canteiros de obras. A PlanRadar oferece uma solução integrada, que agrega modelos digitais de projetos em 3D (BIM) e plantas em 2D, com uma ferramenta de comunicação e de registros documentais como imagens, áudios e fluxos de trabalho. Com isso, os dados e o histórico de atividades ficam permanentemente registrados no aplicativo, e acessíveis para consultas.



Empreendimentos grandes e complexos envolvem diversas empresas, fornecedores e equipes de trabalho, aumentando ainda mais os riscos de falhas e retrabalho. Neste caso, é importante documentar com precisão os fluxos e atribuições das pessoas responsáveis e todos os passos de trabalho necessários, de modo a rastrear todas as partes responsáveis e todas as medidas em pormenor, no caso de quaisquer reclamações legais.



CLAREZA NA COMUNICAÇÃO



É grande o leque de riscos que podem ser prevenidos com a PlanRadar. Uma comunicação clara entre todas as partes de um projeto tem potencial para evitar mal-entendidos e conflitos profissionais antes que se tornem litígios. Centralizar informações, como relatórios de progresso, atualizações de cronograma ou pedidos de alterações pontuais ajuda a garantir que todos os colaboradores envolvidos se mantenham informados e estejam alinhados sobre procedimentos e expectativas com o trabalho.



INTEGRAÇÃO DAS EQUIPES



As plataformas digitais permitem uma visibilidade aprimorada de todas as atividades de execução dos projetos, além de diálogos por mensagens de texto e áudios, abertura de chamados e notificações sobre eventuais falhas -complementados com upload de fotos do local específico e marcação precisa da localização da ocorrência na planta virtual da obra. Os funcionários têm acesso a modelos de formulários para aplicações diversas, que garantem a inclusão e a transmissão adequadas de informações, designação de tarefas e orientações.



Alguns clientes da PlanRadar mencionam a utilização da plataforma nas previsões contratuais de serviços de determinado projeto, para garantir que equipes, fornecedores e parceiros tenham ciência da adesão ao software ainda antes do início dos trabalhos. Outras empresas atribuem sua implementação às suas diretrizes internas, designando seu uso como um padrão operacional para todas as suas atividades de construção.



SEGURANÇA DO TRABALHO



Promover as melhores práticas em segurança do trabalho é um pré-requisito no mercado da construção civil. Com a PlanRadar, as companhias podem agregar inspeções regulares e promover eventuais manutenções através da interface intuitiva da plataforma. Esses registros permitem o monitoramento das condições de segurança nos canteiros de obras, seguimento de normas técnicas, documentação de medidas preventivas e de iniciativas para reparar pontos de risco, reduzindo-se a ocorrência de acidentes de trabalho e de autuações da inspeção trabalhista.



Outro atributo são as funcionalidades para registrar e monitorar queixas e sugestões dos colaboradores, permitindo resoluções mais rapidamente e a documentação de respostas e medidas destinadas a cada ocorrência, evitando o prolongamento e o agravamento dos episódios.



DIGITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS

Segundo a pesquisa "O Custo do Retrabalho na Construção Global", da PlanRadar, realizada com 2.551 profissionais dos mercados da construção civil e imobiliário de 17 países, incluindo o Brasil. Nela, 91% dos clientes da PlanRadar relataram ganhos de produtividade em seus respectivos projetos de obras, depois da adoção da plataforma.

Quando se fala na necessidade do retrabalho, situação que eleva o custo dos projetos, em média, em 11% do valor previsto inicialmente, a maioria dos respondentes da pesquisa indicou como sendo o motivo principal para esta situação a “Má comunicação e colaboração entre as partes interessadas e os membros da equipe”. Em segundo lugar, os entrevistados apontaram o “Controle de documentos deficiente, falta de organização e de documentação adequada”. Já o terceiro principal motivo, conforme o estudo, foi indicado como o “Erro nos controles de qualidade”.

No Brasil, ainda há bastante espaço para a expansão do uso de tecnologias digitais na construção civil. Os brasileiros, contudo, mostraram-se como os mais otimistas entre todos os países sobre a perspectiva de implementação – conforme o estudo da PlanRadar, 96% dos profissionais do país disseram esperar investimentos médios ou altos em softwares de gerenciamento da construção civil, nos próximos 3 anos.