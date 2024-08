Entidade apresenta na Expointer modelo de casas que serão doadas para o Rio Grande do Sul

A unidade encontra-se próxima ao portão 2 do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio -Foto: João Pedro Rodrigues/Ascom Expointer

O Movimento União BR está expondo, na 47ª Expointer, o modelo das 500 casas que serão doadas ao Rio Grande do Sul. A unidade encontra-se próxima ao portão 2 do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, onde acontece a feira. A doação faz parte do Projeto de Reconstrução RS - Habitação, criado pela organização para ajudar pessoas que perderam suas casas em decorrência das enchentes que afetaram o Estado.

A organização apartidária, que é especialista em criar estruturas de emergências para desastres climáticos, reuniu dezenas de entidades e empresários para realizar as doações.

No início de agosto, o governador Eduardo Leite esteve em São Paulo prestigiando a apresentação da casa modelo. Na ocasião, agradeceu ao Movimento União BR pelo gesto solidário e falou sobre a importância desse tipo de parceria para a superação dos desafios que estão sendo vivenciados pelo Estado.

As casas medem 44 metros quadrados e têm dois dormitórios. Feitas em parceria com a SteelCorp e o Instituto Leroy Merlin Obramax, as unidades, construídas pelo método light steel frame, serão produzidas em uma fábrica temporária localizada na Ulbra, em Canoas. Cada unidade custa R$ 110 mil.

A seleção das famílias beneficiadas será feita pelas prefeituras, a partir do cadastro das principais necessidades. O governo do Estado atua no alinhamento com os Executivos municipais para escolha e doação dos terrenos.

Iniciativas do Estado

Além das doações recebidas, o governo do Estado estabeleceu uma série de medidas na área da habitação para auxiliar os desabrigados pelas enchentes que ocorreram em setembro de 2023 e maio de 2024.

Para ajudar as famílias afetadas em setembro, foram entregues 24 moradias temporárias em Arroio do Meio e 20 em Roca Sales. Em Muçum, o Estado investiu R$ 1,85 milhões para desapropriar um terreno indicado pela prefeitura, onde serão construídas 80 casas definitivas pelo programa A Casa é Sua – Calamidade.

Com investimento de R$ 57,1 milhões, o Estado entregará 410 casas definitivas pelo programa A Casa é Sua - Calamidade.

Além disso, o governo estadual destinou R$ 66,6 milhões para a aquisição de módulos transportáveis, possibilitando a entrega ágil de moradias temporárias. Em Encantado, foram entregues, neste mês, 30 moradias temporárias e estão sendo providenciadas mais 50. Em Estrela, serão entregues 27 na primeira quinzena de setembro e, até o final do mês, outras 76. Além desses municípios, receberão unidades temporárias Arroio do Meio (40), Cruzeiro do Sul (28), Rio Pardo (39), São Jerónimo (18), São Leopoldo (60) e Triunfo (48).

O Estado também aportará R$ 12 milhões como complemento financeiro para viabilizar a construção de 600 casas por meio do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida - Entidades Rural.