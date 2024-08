Na Expointer, governo do Estado promove capacitação para o combate ao abigeato e crimes rurais

Uma capacitação para o enfrentamento ao abigeato e crimes rurais está sendo realizada nesta terça-feira (27/8), dentro da programação da Expointer. Promovido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o curso acontece no espaço da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), no Parque de Exposições Assis Brasil. Servidores das forças de segurança são o público-alvo da atividade. O governador Eduardo Leite participou da abertura, ao lado do titular da SSP, Sandro Caron, e de comandantes das forças das instituições vinculadas à pasta.

O governador falou sobre o reforço no número das Delegacias de Polícia Especializadas na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeatos (Decrabs) no Estado. “Essa capacitação é importante para aprimorar conhecimentos e qualificar ainda mais as nossas polícias nesta área. Criamos, por decreto, uma divisão para o enfrentamento destes crimes e hoje temos quatro delegacias especializadas. Vamos dobrar esse número, instalando mais quatro até o final do ano. Quem trabalha, produz e empreende na área rural precisa ter a certeza de que seu empenho não vai estar à disposição de criminosos. Agimos sem tolerância com a criminalidade, seja na cidade ou no campo”, enfatizou. Com a ampliação dessa divisão da Polícia Civil, serão instaladas Decrabs nos municípios de Santo Antônio da Patrulha, Santa Maria, Vacaria e Santo Ângelo.

"Agimos sem tolerância com a criminalidade, seja na cidade ou no campo”, enfatizou o governador -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Sandro Caron disse que a ampliação do número de Decrabs está sendo realizada já com a capacitação dos profissionais que atuarão nas delegacias. “Agora existe o número de efetivo e equipamentos necessários. Para ampliar as Decrabs, foram formados mais policiais civis. Em segurança pública, as entregas precisam ser concretas e efetivas”. O secretário também reforçou a importância dos produtores rurais registrarem boletins de ocorrência para que as autoridades identifiquem os pontos com problemas.

Ainda pela manhã, foram apresentadas na capacitação as palestras do delegado de polícia André de Matos Mendes e do inspetor Patrício Jardim Antunes.