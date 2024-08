Tentativa de assalto a minimercado e fruteira em Dois Irmãos das Missões

Na noite de segunda-feira, 26, um minimercado e fruteira no município de Dois Irmãos das Missões foi alvo de uma tentativa de assalto. De acordo com as imagens de vídeo monitoramento do estabelecimento, um homem se aproximou do balcão e anunciou o assalto. No entanto, o proprietário do local reagiu, conseguindo colocar o suspeito para fora.

Testemunhas relataram que o assaltante estava armado, mas não foi possível confirmar se a arma era verdadeira ou uma imitação. Ninguém ficou ferido durante a ação. Um boletim de ocorrência será registrado nesta terça-feira na Delegacia de Polícia Civil de Erval Seco para que as autoridades possam investigar o caso.