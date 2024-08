Força Tática prende seis indivíduos por tentativa de arremesso de alimentos no Presídio Regional de Passo Fundo

Na noite de segunda-feira (26), a Brigada Militar, através da equipe de Força Tática do 3º RPMon, prendeu seis indivíduos envolvidos em tentativas de arremesso de objetos para o interior do Presídio Regional de Passo Fundo.

Segundo informações obtidas pelo repórter policial João Victor Lopes, durante patrulhamento tático motorizado, focado em ações de policiamento ostensivo e preventivo, a equipe avistou quatro indivíduos carregando mochilas e sacolas na Rua Adrianópolis, nos fundos do presídio.

Os policiais realizaram a abordagem e, durante a revista, encontraram R$ 20,00 com um dos suspeitos. Dentro das mochilas, foram localizados materiais embalados para serem arremessados para dentro do presídio, incluindo produtos alimentícios e dois aparelhos celulares, que estavam enrolados em cobertores.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão aos quatro indivíduos e solicitaram apoio de uma guarnição do 2º Esquadrão para conduzi-los até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA).

No mesmo momento, enquanto as viaturas deslocavam-se do local, os policiais avistaram mais dois indivíduos na rua lateral do presídio, carregando sacolas com produtos alimentícios também preparados para serem arremessados. Ambos foram presos em flagrante e encaminhados à DPPA para o registro da ocorrência.

Os seis detidos foram autuados com base no Art. 349-A do Código Penal, que prevê punição para quem ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional.