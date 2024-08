Atropelamento resulta em vítima fatal em Frederico Westphalen

Na noite desta segunda-feira, 26, por volta das 20h, um atropelamento foi registrado no quilômetro 31 da BR-386, em Frederico Westphalen. O sinistro envolveu uma caminhonete Strada, com placas de Carazinho, que seguia de Iraí em direção a Frederico Westphalen. A vítima, um homem de 43 anos, natural de Frederico Westphalen, faleceu no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) permaneceu no local, orientando o trânsito e realizando o levantamento pericial. As causas do acidente estão sendo apuradas.