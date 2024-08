Incêndio na empresa Frangos Piovesan é controlado durante a madrugada

O incêndio de grandes proporções teve início na noite desta segunda-feira, 26, e atingiu a fábrica da Empresa Frangos Piovesan, localizada em Frederico Westphalen, no Bairro Bela Vista, provocando uma mobilização emergencial das equipes do Corpo de Bombeiros, que registraram o incidente por volta das 19h58.



A Frangos Piovesan, que em abril deste ano celebrou 25 anos de existência, é uma empresa de destaque na região, empregando diretamente 340 pessoas e estando em pleno processo de expansão, com investimentos significativos na ordem de R$ 14 milhões, voltados para a ampliação de seu campo de atuação.

Fotos: Maicon Ferreira

Por volta das 3h desta terça-feira, 27, os bombeiros informaram que as chamas no frigorífico de Frangos Piovesan foram contidas. No momento, está sendo realizado o rescaldo, com o combate a pequenos focos de fogo.