Estado investe quase R$ 4,7 milhões pela contratação simplificada em escolas de Arroio Grande, Carlos Barbosa e Porto Alegre

O governo do Rio Grande do Sul está investindo quase R$ 4,7 milhões em nove escolas que, juntas, atendem a 2.629 alunos. Dessas, sete estão em Porto Alegre: Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Para Surdos Professora Lilia Mazeron, que está recebendo mais da metade do valor; Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Cidade Jardim; EEEF Luciana de Abreu; EEEF América; EEEM Anne Frank; EEEF Professora Marina Martins de Souza; e EEEF Professor Olintho de Oliveira. Em Carlos Barbosa, está sendo atendida a EEEF Carlos Barbosa e, em Arroio Grande, a EEEM Vinte de Setembro.

Lançada em março, a contratação simplificada agiliza a manutenção das escolas estaduais. Nesse modelo, a licitação é feita por blocos de escolas e há um “catálogo de serviços” à disposição da Secretaria de Obras Públicas (SOP) para atender às demandas com maior velocidade. Não é necessário licitar cada serviço e cada escola tem uma empresa responsável pré-contratada para realizar as obras.

EEEM Para Surdos Professora Lilia Mazeron, em Porto Alegre

Mais de R$ 2,4 milhões estão sendo investidos na EEEM Para Surdos Professora Lilia Mazeron, em Porto Alegre. Iniciada no dia 7 de agosto, a obra conta com revitalização da cobertura, impermeabilização de lajes e do reservatório superior, substituição, manutenção e pintura de esquadrias em geral, recuperação de pisos, pintura interna, pintura da quadra de esportes coberta, organização e revisão de instalações elétricas e inspeção e manutenção de instalações hidrossanitárias. A Cetus Construtora executa os trabalhos, fiscalizados pela 1ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Porto Alegre e com prazo de conclusão de 180 dias. Localizada na rua Morretes, 222, a escola tem 77 alunos.

EEEF Professor Olintho de Oliveira, em Porto Alegre

Mais de R$ 382,6 mil foram destinados para a EEEF Professor Olintho de Oliveira, em Porto Alegre. Estão sendo recuperados, desde 20 de agosto, a alvenaria, vedações e divisórias, a cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, os revestimentos de pisos, paredes e forros, pinturas e texturas, muramentos, telamentos e acesso escolar. Com prazo de conclusão de 120 dias, os trabalhos são realizados pela Cetus Construtora e fiscalizados pela 1ª Crop. Localizada na rua da República, 635, bairro Cidade Baixa, a escola conta com 319 estudantes.

EEEF América, em Porto Alegre

Estão sendo destinados R$ 117,5 mil para a EEEF América, em Porto Alegre, que desde 12 de agosto está passando por uma recuperação da cobertura, das instalações elétricas, dos revestimentos de pisos, paredes e forros, das pinturas e texturas. A Cetus Construtora executa os trabalhos, com fiscalização da 1ª Crop e prazo de conclusão de 60 dias. São atendidos 714 alunos na escola da rua Octacílio José Dias, no bairro Jardim Ingá.

EEEF Luciana de Abreu, em Porto Alegre

A EEEF Luciana de Abreu, na capital, está recebendo mais de R$ 52 mil para a recuperação da impermeabilização, das instalações sanitárias, das pinturas e texturas. Iniciada em 12 de agosto, a obra tem prazo de conclusão de 30 dias, execução da Cetus Construtora e fiscalização da 1ª Crop, de Porto Alegre. Com 193 alunos, a escola fica na rua General Jacinto Osório, 60, bairro Santana.

EEEF Professora Marina Martins de Souza, em Porto Alegre

Também iniciada no dia 12 de agosto, a recuperação da cobertura na EEEF Professora Marina Martins de Souza, em Porto Alegre, vai resolver problemas de infiltrações. São quase R$ 17 mil investidos na obra, executada pela Jireh Comércio e Serviços da Construção Civil e fiscalizada pela 1ª Crop. Com 255 alunos, a escola está localizada na rua Sargento Expedicionário Geraldo Santana, no bairro Partenon.

EEEF Cidade Jardim, em Porto Alegre

Quase R$ 191 mil foram destinados à EEEF Cidade Jardim, em Porto Alegre, para recuperação estrutural da alvenaria, vedações e divisórias, restauração da cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias e dos revestimentos de pisos, paredes e forros. Iniciada em 9 de agosto, com execução da Cetus Construtora e fiscalização da 1ª Crop, da capital, a obra tem prazo de conclusão de 60 dias. São 337 alunos estudando na escola da avenida Fábio Araújo Santos, 1265, bairro Nonoai.

EEEM Anne Frank, em Porto Alegre

Também na capital, a EEEM Anne Frank está passando por manutenção e recuperação estrutural, das esquadrias, cobertura, revestimentos de pisos, paredes e forros e das pinturas e texturas. São R$ 72,3 mil encaminhados para a obra, iniciada em 8 de agosto e que tem execução da Cetus Construtora, fiscalização da 1ª Crop, de Porto Alegre, e prazo de conclusão de 60 dias. Os 222 alunos da escola estudam na avenida Cauduro, 238.

EEEM Vinte de Setembro, em Arroio Grande

Iniciada em 6 de agosto, a recuperação da cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, revestimentos, esquadrias e pinturas da EEEM Vinte de Setembro, em Arroio Grande, está recebendo R$ 783,8 mil. A Cetus Construtora tem 90 dias para concluir os trabalhos, fiscalizados pela 5ª Crop, de Pelotas. Com 252 alunos, a escola fica na rua Rui Barbosa, 651, bairro Centro.

EEEF Carlos Barbosa, em Carlos Barbosa

Para a reforma parcial de pisos, coberturas, banheiros e manutenções em geral na EEEF Carlos Barbosa, no município de mesmo nome, estão sendo destinados R$ 612,4 mil. Iniciada em 16 de agosto, a obra tem execução da Cetus Construtora, fiscalização da 16ª Crop, de Bento Gonçalves e prazo de conclusão de 90 dias. Localizada na rua Borges de Medeiros, 299, a escola tem 260 alunos.