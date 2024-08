Nomus Lança Portal de Boletos para clientes do ERP

A Nomus, conhecida por seu sistema de gestão integrado (ERP) voltado para o setor industrial, acaba de lançar uma nova ferramenta que visa simplificar a gestão financeira das empresas: o Portal de Boletos. Desenvolvido para atender às necessidades específicas de indústrias, o portal oferece uma solução centralizada para a emissão, consulta e gestão de boletos bancários, proporcionando mais agilidade e controle sobre os processos de pagamento.

O Portal de Boletos da Nomus foi criado para integrar-se diretamente ao Nomus ERP Industrial, facilitando o acesso dos usuários a todas as informações financeiras em um único ambiente. Com essa nova funcionalidade, as empresas poderão emitir boletos de forma automatizada, consultar o histórico de pagamentos e acompanhar a liquidação dos títulos de maneira mais eficiente.

Uma das principais vantagens do Portal de Boletos é a eliminação de processos manuais, reduzindo a chance de erros e otimizando o tempo dos colaboradores responsáveis pelo setor financeiro. Além disso, a ferramenta possibilita a personalização dos boletos com as informações específicas da empresa, como logotipo e dados de contato, o que contribui para uma comunicação mais clara e profissional com os clientes.

Outro ponto destacado pela Nomus é a integração do portal com os principais bancos, o que facilita a conciliação bancária e garante que os pagamentos sejam realizados dentro dos prazos estipulados. Essa funcionalidade é particularmente indicada para indústrias que lidam com um grande volume de transações financeiras, pois ajuda a evitar atrasos e a manter o fluxo de caixa sob controle.

O Portal de Boletos também oferece recursos de segurança com o objetivo de garantir a proteção dos dados financeiros e a conformidade com as regulamentações vigentes. A empresa destaca que todas as transações realizadas através do portal são criptografadas, o que proporciona mais tranquilidade para as empresas que utilizam a ferramenta.

Segundo a Nomus, o desenvolvimento do Portal de Boletos foi motivado pelas demandas dos clientes, que buscavam uma solução mais eficiente para a gestão de boletos bancários. A empresa, que tem como objetivo facilitar o dia a dia das indústrias, espera que a nova ferramenta contribua para a melhoria dos processos financeiros e para a redução de custos operacionais.

Para saber mais sobre o Portal de Boletos, é preciso acessar o site da Nomus ou consultar o material de suporte disponibilizado pela empresa.