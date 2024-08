Condutor de Veículo Morre em Colisão com Ônibus Escolar em Eugênio de Castro

No início da tarde desta segunda-feira (26), um grave acidente de trânsito resultou na morte de uma pessoa em Eugênio de Castro. Segundo as informações iniciais da Brigada Militar, Uma colisão envolvendo um micro ônibus escolar do município e um veículo GOL da cidade de Entre-Ijuis na saída para o Rincão dos Anjos, acabou ocasionando a morte do condutor do carro Gol.

A vítima foi identificada como Simão Rodrigues da Rocha, de 91 anos, natural de Tupanciretã. O veículo possuía placas de Entre-Ijuís.

As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades, que continuam no local para apurar os detalhes e garantir a segurança da área.