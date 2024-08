Programas CPT e OPT permitem estudar e trabalhar nos EUA

Seis em cada dez brasileiros têm o desejo de estudar no exterior, diz uma pesquisa feita pela Business Marketing International (BMI) e noticiada pelo portal Cultura Uol. Os Estados Unidos são um destino comum para alunos estrangeiros, que buscam a oportunidade de conciliar os estudos de nível superior com um trabalho legalizado.

Ao se matricular em um bacharelado ou mestrado STEM (a sigla faz referência a cursos das áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática), torna-se possível trabalhar em período integral por meio de uma autorização emitida pela faculdade chamada

Curricular Practical Training (CPT). É o que explica Alessandra Crisanto, CEO da Study & Work USA, empresa especializada em prestar consultoria a brasileiros interessados em estudar nos Estados Unidos.



“O CPT é um programa que permite que alunos internacionais trabalhem em um emprego relacionado ao seu curso enquanto ainda estão estudando. Ele pode ser full time ou part time, inclusive durante as ferias”, detalha Crisanto.

Ela afirma que existe ainda uma possibilidade intitulada Optional Practical Training (OPT), voltada para quem quer continuar trabalhando nos Estados Unidos depois da conclusão do programa acadêmico.



“Trata-se de um benefício que permite aos estudantes internacionais trabalharem por até 12 meses em uma área relacionada ao seu campo de estudo após a conclusão do curso. Para os cursos nas áreas STEM, o OPT pode ser estendido por mais 24 meses, totalizando 36 meses de trabalho legal”, diz a especialista.

Para sanar dúvidas sobre quais cursos se enquadram ou não como STEM, o interessado pode consultar a relação disponível no site do serviço de imigração do governo dos Estados Unidos. Ciências da computação, engenharia civil, biologia, física e nutrição são algumas das áreas que estão na lista.

Em relação aos pontos positivos de estudar e trabalhar nos Estados Unidos, Crisanto ressalta a boa qualidade do ensino das universidades norte-americanas, enriquecimento do currículo, oportunidade de adquirir conhecimento na prática e a chance de ganhos salariais em dólar.



“Nessa linha, o CPT e o OPT não só oferecem a chance de ganhar experiência profissional relevante no mercado norte-americano, mas também de construir uma rede de contatos e, em muitos casos, abrir portas para futuras oportunidades de emprego permanente no país. Nós ainda temos, por exemplo, bolsas disponíveis nesses mestrados, graduações e doutorados”, finaliza.

