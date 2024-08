Um acidente envolvendo um caminhão e um veículo de passeio ocorreu no início desta segunda-feira (26) na BR-468 no local denominado “Matão dos Bones” no município de Campo Novo.

Segundo informações após a colisão o caminhão foi para no meio da vegetação e o veículo de passeios ficou tombado na pista. O motorista do Corolla foi conduzido ao Hospital de Caridade de Três Passos. O condutor do caminhão não se feriu e permaneceu no local.