Suspeito de tentativa de feminicídio é encontrado morto na penitenciária de Palmeira das Missões

Na madrugada desta sexta-feira (23), o suspeito de uma tentativa de feminicídio em Palmeira das Missões foi encontrado morto na penitenciária da cidade. De acordo com informações da Polícia Civil, agentes da Polícia Penal acionaram o plantão ao descobrir o corpo do homem, de 50 anos, com sinais de enforcamento.

O homem estava preso preventivamente após ter ateado fogo no apartamento onde vivia com sua companheira. O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira (21), após uma discussão entre o casal. Segundo as investigações, o suspeito teria aguardado a mulher adormecer para iniciar o incêndio, que resultou em queimaduras graves na vítima, afetando 70% de seu corpo.

Devido à gravidade dos ferimentos, a mulher foi transferida na tarde desta quinta-feira (22) por uma aeronave de transporte aeromédico de Palmeira das Missões para o Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, unidade de referência estadual no tratamento de queimaduras. Seu estado de saúde é considerado grave.

Além da vítima, outros três moradores do prédio precisaram de atendimento médico por inalação de fumaça. As motivações do crime ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.