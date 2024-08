Ofertas de vagas de trabalho em home office caem no Brasil

Dados do LinkedIn revelam que, em fevereiro deste ano, aproximadamente 25% das oportunidades de trabalho publicadas na rede previam a possibilidade de trabalho remoto ou híbrido. Em 2023, esse número era de 39%, uma queda de 14%, como mostra uma reportagem publicada pelo portal Você S/A.

O trabalho totalmente presencial representa 94,8% das 7.010 ofertas de emprego abertas no Brasil, conforme dados de um balanço realizado pela plataforma de empregos Infojobs de janeiro de 2024, ainda de acordo com a publicação. Já as oportunidades de trabalho totalmente remoto são de apenas 2,7%, enquanto as vagas para o emprego híbrido são de 2,48%.

Para José Pedro Fernandes, vice-presidente da SISQUAL® WFM, empresa de gerenciamento da força de trabalho, os dados demonstram que, embora o trabalho totalmente presencial tenha voltado a ganhar cada vez mais espaço no mercado, ainda há empresas que optam pela flexibilidade e, por isso, é importante ter uma ferramenta que acomode qualquer uma das escolhas.

Fernandes também destaca que, cada vez mais, as novas gerações vêm se afastando dos antigos vínculos contratuais e exigindo que o tempo de trabalho e o tempo pessoal sejam mais equilibrados. “Isso vai obrigar que ferramentas digitais e WFM sigam essa tendência para poder ajudar a manter a produtividade nesse novo paradigma”, articula.

De acordo com o executivo, a retomada do trabalho presencial é reflexo “da nova situação de saúde pública e a necessidade de os times se reorganizarem para uma nova era da tecnologia” e, por isso, os Recursos Humanos tem uma nova missão hoje, que é oferecer benefícios que impactem diretamente na qualidade de vida dos colaboradores, para cobrir as lacunas que os profissionais, principalmente os mais concorridos, sentem que perderam com este novo rumo da volta ao trabalho presencial.

E dentro deste contexto, prossegue Fernandes, soluções de WFM (Workforce Management - Gerenciamento de Força de Trabalho, em tradução livre) podem ser úteis tanto para quem atua com trabalho presencial quanto com trabalho remoto, pois conseguem aliar o aumento da produtividade com o aumento da qualidade de vida, garantindo que as equipes estejam sempre bem coordenadas, independente da sua localização.

Para o vice-presidente da SISQUAL® WFM, vale destacar que, para as empresas de diversos setores, a pandemia trouxe à tona a necessidade de se reinventar, conjugando trabalho presencial com remoto, sem deixar de medir e controlar as tarefas. “Com isso, as ferramentas de WFM se tornaram mais flexíveis e abertas a soluções diferentes de controle de assiduidade e de produtividade”.

