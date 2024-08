Brigada Militar realiza prisão por contrabando em Tiradentes do Sul.

Foto: Efetivo do 7°BPM

Na tarde desta quarta-feira (21/8), Policiais Militares do 7°BPM, juntamente com o 3°BPchoque, durante ações da Operação Agro Hórus, prenderam dois indivíduos por contrabando em Tiradentes do Sul.

A ação ocorreu, após abordagem de um veículo que estaria deslocando da área de fronteira com a Argentina, na busca veicular foram encontradas diversas unidades de cigarro eletrônico, atomizadores Wotofo, refis Vaporesso e essências para cigarro eletrônico, além de baterias e tampas traseiras para smartphones, todas as mercadorias de origem estrangeira sem o devido desembaraço aduaneiro.

Diante dos fatos, o veículo, a mercadoria e um iphone foram apreendidos e os presos conduzidos até a Polícia Federal em Santo Ângelo.

Estima-se que o prejuízo total ao crime foi de mais de R$ 286.000.