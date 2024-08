Homem é encontrado morto próximo à ponte do rio Guarita em Tenente Portela

Na manhã desta quinta-feira, 22 de agosto, a Brigada Militar foi acionada por populares que encontraram o corpo de um homem próximo à ponte do rio Guarita, na região entre Tenente Portela e Palmitinho. O homem, que aparentemente estava pescando no local, foi encontrado sem vida, mas as causas da morte ainda não foram divulgadas.

A Brigada Militar, a Polícia Civil e a equipe de perícia foram rapidamente ao local para investigar as circunstâncias do ocorrido. Durante o atendimento da ocorrência, o tráfego na área ficou congestionado, resultando em um acidente de trânsito com danos materiais envolvendo dois veículos que passavam pelo local.

As autoridades continuam a investigação para determinar a causa da morte e os detalhes do acidente de trânsito.