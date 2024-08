Portelense morre em colisão frontal entre carro e ônibus na ERS-330, entre Miraguaí e Tenente Portela

Na madrugada desta quinta-feira (22), um trágico acidente aconteceu na ERS-330, na altura do KM 10, entre Miraguaí e Tenente Portela. Por volta das 2 horas, um Fiat Uno colidiu frontalmente com um ônibus de uma empresa de Tenente Portela, resultando na morte do motorista do carro.

A força do impacto foi devastadora. O motorista do Fiat Uno não resistiu aos ferimentos, e seu óbito foi confirmado pelas equipes do SAMU e dos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela, que rapidamente chegaram ao local para prestar socorro. A vítima foi identificada como sendo Jair Bender 50 anos natural de Tenente Portela.

A colisão frontal ocorreu quando o ônibus trafegava no sentido Tenente Portela-Miraguaí, enquanto o Fiat Uno vinha na direção oposta. As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes.

A perícia foi acionada para realizar os procedimentos legais.