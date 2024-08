Rarespawn Ventures e Spectatr Assinam MdE para Desenvolvimento de Plataforma de Games, Esportes e E-sports de Fantasia, Prometendo Soluções Inovadoras para Engajamento de Fãs

CINGAPURA, Aug. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Rarespawn Ventures e a Spectatr anunciaram hoje a assinatura de um Memorando de Entendimento (MdE) para desenvolvimento de uma plataforma de fantasia inovadora para reforçar o envolvimento dos fãs de games, esportes e e-sports em todo o mundo. Esta parceria combina a extensa experiência e rede de distribuição da Rarespawn Ventures com a proficiência técnica da Spectatr para o desenvolvimento e personalização de produtos.

A Rarespawn Ventures, um grupo de entretenimento de próxima geração e criadora global de empreendimentos, alavancará suas subsidiárias e uma rede de distribuição robusta para promover e comercializar a próxima plataforma Fantasy. A empresa também garantirá a conformidade total com todos os requisitos regulamentares para uma experiência perfeita dos fãs.

A Spectatr, reconhecida por suas soluções orientadas por IA no setor de esportes e e-sports, liderará o desenvolvimento e a operação da plataforma Fantasy. A empresa também adaptará a plataforma para atender às demandas de mercado localizadas como parte da estratégia de entrada no mercado do projeto.

A parceria ocorre em meio a um aumento significativo do mercado global de fames de fantasia online, previsto para atingir uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) robusta de 21,2%. As previsões indicam que o mercado aumentará de US $ 74,7 bilhões em 2023 para US $ 419,9 bilhões até 2032.1

“Estamos entusiasmados por embarcar neste empreendimento com a Spectatr, fundindo games de fantasia, esportes e e-sports em uma plataforma imersiva que irá redefinir o entretenimento”, disse Samson Oh, CEO da Rarespawn Ventures. “A experiência da Spectatr na criação de experiências de games personalizados, combinada com nossos canais de distribuição líderes do setor, nos posiciona para oferecer uma plataforma de entretenimento de última geração para fãs em todo o mundo.”

“Estamos muito contentes em trabalhar com a Rarespawn Ventures no pioneirismo de um produto inovador da nova era e em oferecer uma plataforma de fantasia inovadora e interativa para o mercado”, comentou Rishabh Bhansali, fundador da Spectatr. "Ao combinar nossa vasta experiência no desenvolvimento de soluções de engajamento de fãs, com o profundo conhecimento da indústria da Rarespawn Ventures, pretendemos aprimorar significativamente a experiência geral dos fãs e estabelecer novos padrões da indústria para o engajamento dos fãs."

Sobre a Rarespawn Ventures

A Rarespawn Ventures é um grupo de entretenimento de próxima geração e criador global de empreendimentos que une games, e-sports e entretenimento por meio de tecnologia de ponta, conteúdo premium e soluções estratégicas de mídia. A Rarespawn Ventures é a holding da Dynamite Games, GosuGamers, Cargo Studio e Decentralised Gaming Ventures. Visite https://rarespawnventures.com/ para mais informação.

Sobre a Spectatr

A Spectatr é uma empresa dinâmica de inovação tecnológica esportiva voltada para a criação de um engajamento elevado centrado no usuário. Nosso objetivo é capacitar soluções de visualização imersivas para apoiadores de esportes e e-sports. Nossos produtos abrangem fantasia, soluções de conteúdo orientadas por IA, engajamento on-stream, entre outros. Visite http://www.spectatr.gg para mais informação.

1 Straits Research. "Online Fantasy Gaming Market Size, Share & Trends Analysis Report." Disponível em: https://straitsresearch.com/report/online-fantasy-gaming-market

