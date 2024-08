Veiculo de luxo cai em vala ao sair da garagem de prédio em Santa Rosa.

Uma motorista caiu com seu carro em uma vala ao deixar a garagem de seu prédio na manhã desta terça-feira (20) em Santa Rosa. O caso ocorreu na Rua São José, no bairro Central. A mulher de 37 anos relatou que no domingo (18) à noite houve um aviso no prédio sobre a obra que seria realizada no dia seguinte. Por isso, ela deixou o veículo na rua naquela madrugada.

Ao longo da segunda-feira foi feito o trabalho com abertura da vala e colocação de tubulação. Ao final da tarde, o buraco foi fechado. Assim, a motorista colocou o veículo na garagem novamente. Ao sair na manhã seguinte, diz que não viu que a vala tinha sido reaberta.

Retroescavadeira foi usada para retirar o carro da vala. (Foto: Arquivo Pessoal)

Além da motorista, que não teve ferimentos, estava no automóvel sua filha, de seis anos, que teve pequenas lesões do abdômen. Uma retroescavadeira foi usada para tirar o carro do buraco. A obra da prefeitura de Santa Rosa está sendo executada por uma empresa terceirizada.