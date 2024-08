Um acidente de trânsito envolvendo um veículo resultou em duas pessoas levemente feridas na tarde desta terça-feira, 20, em Tiradentes do Sul. O fato aconteceu no trecho da rodovia entre Tiradentes do Sul e Três Passos (BR-468).

Conforme informações preliminares, um VW Fox transitava no sentido a Três Passos quando, nas proximidades do trevo de acesso à cidade, saiu da pista e tombou à margem da rodovia. Seus dois ocupantes, segundo relatos, sofreram apenas escoriações.