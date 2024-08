Incêndio deixa duas pessoas feridas em Palmeira das Missões

Durante a madrugada dessa quarta-feira (21), um incêndio atingiu um apartamento do 1º andar do prédio da Center Shop, na Avenida Independência em Palmeira das Missões.

Segundo informações preliminares, o incêndio teve início às 05h30min, e teria sido antecedido por uma intensa discussão entre um casal que residia no local, havendo-se a suspeita que tenha sido um incêndio criminoso. Todos os moradores do prédio foram evacuados, devido a suspeitas de risco estrutural, com o prédio sendo isolado para a perícia. Os serviços de eletricidade e internet do local foram cortados, devido a danos no cabeamento.

As informações seguem que a vítima e o suspeito foram levados ao Hospital de Caridade de Palmeira das Missões (HCPM); a mulher teve 80% do corpo queimado, já o homem teve parte do rosto e mãos queimados. No momento, é aguardada a transferência da mulher, que se encontra em estado grave, para unidade especializada. Outros moradores estão sendo atendidos no HCPM por inalação de fumaça resultante do ocorrido. O suspeito está sob custódia da Brigada Militar no HCPM.

A unidade do Corpo de Bombeiros de Palmeira das Missões e a Brigada Militar atendem a ocorrência. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de feminicídio.