Canon apresenta novidades na SET Expo 2024

A Canon do Brasil está preparada para apresentar diversas novidades na SET Expo 2024, que ocorrerá de 20 a 22 de agosto no Centro de Convenções I e II – Distrito Anhembi, em São Paulo. Este ano, a Canon terá um estande ainda maior, com 115m², para apresentar suas mais recentes inovações tecnológicas. A multinacional japonesa é patrocinadora da feira.

A Canon irá apresentar na SET Expo 2024 a câmera de cinema EOS C400, as novas lentes de Cinema Prime CN-R, voltada para os diretores de fotografia, entre outros produtos que terão destaque.

“Apresentaremos a nova EOS C400 e as lentes CN-R, que oferecem aos profissionais de cinema e broadcast ferramentas e novas tecnologias para criarem diversos conteúdos,” disse Fábio Zuccaratto, gerente da área de Broadcast e Cinema da Canon do Brasil.

A SET Expo é um dos maiores eventos de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina, onde profissionais se encontram para debaterem as mudanças no mercado.

Serviço: