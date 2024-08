Sergio Kalili e Carol Olival participaram do Rio Web Mercado

Sergio Kalili, embaixador da Full Sail University, universidade com sede em Orlando, nos Estados Unidos, e presidente da DigitalBR, associação de produtores de audiovisual independente, confirmou participação no Rio Web Mercado, iniciativa da Rio Webfest. O evento foi realizado no dia 27 de julho e contou com 30 horas ao vivo de conteúdo online, tendo como foco o mercado de webséries. Carol Olival, representante da Full Sail no Brasil, também participou do evento para falar sobre carreiras criativas e a indústria do audiovisual.

Além disso, ambos os profissionais estiveram presentes no podcast da Rio Web Mercado abordando a importância da educação profissional e de qualidade para o setor, e em uma live onde puderam compartilhar mais informações sobre a Universidade dos EUA.

O Rio Webfest é considerado uma oportunidade para conhecer profissionais da indústria audiovisual e aumentar redes de negócios. Para Kalili, o Rio Webfest é um evento importante para o mercado audiovisual brasileiro: “Ele faz parte do maior festival de séries digitais do mundo”, explica.

Além disso, Kalili acrescenta que o evento faz parte de um campeonato mundial de séries e já apresentou para o mundo centenas de produções nacionais - algumas delas em exibição nos principais canais de streaming.

“Criei o projeto ‘Liga da Mata’ em 2016. De lá pra cá, participei de mais de 150 festivais em todo o mundo e venci cerca de 90 prêmios”, revela. O ‘Liga da Mata’ trata-se de uma iniciativa de educação ambiental que funciona através de uma websérie de animação para resgatar as lendas relacionadas ao folclore brasileiro e temas voltados a causas sociais indígenas, rurais e urbanas.

Para Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University, iniciativas como estas que “instigam o contato de carreiras criativas” devem ser celebradas, sendo interessante fazer parte desse universo de negócios do audiovisual “para mostrar que ter uma carreira como essa, é possível hoje em dia”.

Sobre a participação na live e no podcast da Rio Web Mercado, ela afirma que a experiência foi positiva, pois foi possível levar ao público insights sobre como são as carreiras criativas e como os profissionais, hoje em dia, estão inseridos neste contexto. “Muita coisa mudou e há de mudar, mas trabalhar com filmes é revolucionário com tanta tecnologia e demandas do mercado", diz.

Setor audiovisual no Brasil

Recentemente, o governo federal anunciou que vai investir R$ 1,6 bilhões no setor audiovisual, com foco na produção de filmes e séries nacionais. Sancionada em janeiro deste ano, a Lei 14.814/2024 estabelece que salas de cinema devem exibir uma cota comercial de obras cinematográficas brasileiras até 31 de dezembro de 2033.

De acordo com o governo, a iniciativa busca fomentar a valorização do cinema nacional. Caberá à Ancine (Agência Nacional do Cinema) fiscalizar o cumprimento da lei, com a exibição dos filmes de forma proporcional durante o ano, conforme noticiado pela Agência Brasil.

A indústria do audiovisual deve faturar mais de US$ 170 bilhões até 2030, chegando crescer em uma taxa média de 7,2% a cada ano segundo projeções do estudo “O impacto econômico do audiovisual na América Latina”, encomendado pela Netflix à Deloitte e divulgado pelo portal Meio e Mensagem.

“Acredito que eventos como o Rio Web Mercado são uma oportunidade para conversar sobre o mercado atual e a respeito da importância da profissionalização cada vez mais intensa”, afirma. “O mercado audiovisual está cada vez mais globalizado e, portanto, muito mais competitivo”, finaliza Kalili.

Para mais informações, basta acessar: https://www.linkedin.com/in/sergiokalili/