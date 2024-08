Homens que saíram de Três Passos são Presos com 46,7 kg de Maconha na BR-386

Dois homens foram presos pelo crime de tráfico de drogas por volta das 18h45 desta segunda-feira (19) na BR-386, em Paverama.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava comando de combate ao crime na altura da praça de pedágio, no km 377, quando suspeitou de um automóvel Fiat Mobi, com películas escuras, as quais não permitiam ver os ocupantes, que seguia no sentido interior – capital.

Os agentes deram ordem de parada, contudo, o veículo seguiu em velocidade normal, sendo efetuada a abordagem cerca de dois quilômetros à frente. Os dois ocupantes, ambos com 38 anos de idade, residentes em Canoas e Nova Santa Rita, relataram aos policiais que vinham do município de Três Passos, no noroeste do Estado, e teriam recebido o montante de R$ 5 mil para transportar uma mercadoria, a qual não sabiam o que era e que deveriam entregá-la na região metropolitana de Porto Alegre.

No porta-malas, os PRFs encontraram dois fardos de maconha pesando 46,7kg. Diante dos fatos, a dupla foi apresentada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Lajeado para o auto de prisão em flagrante e depois a condução ao sistema prisional. Os presos possuem diversos antecedentes por crimes como: roubo de veículo; receptação; roubo a estabelecimento comercial; porte ilegal de arma de fogo; tráfico de drogas e estelionato.