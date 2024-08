Ferramenta pode reduzir burocracia do setor imobiliário

O mercado imobiliário está em alta. O número de imóveis residenciais comercializados em 2023 cresceu 32,6% em comparação com o ano anterior, segundo dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Para analistas, o aquecimento se deve à retomada do Programa Minha Casa, Minha Vida e ao início de um processo de queda da Taxa Selic.

Ao mesmo tempo em que isso anima vendedores e compradores, também mobiliza o setor a lançar mão de ferramentas que possam dar mais agilidade às negociações. Neste ponto, o mercado imobiliário pode ganhar celeridade na etapa de levantamento dos documentos obrigatórios à conclusão do negócio. Uma ferramenta que utiliza tecnologia de ponta, ancorada em inteligência artificial, promete fazer a extração e a apuração de dados de documentos não estruturados – aqueles não dispostos em tabelas ou gráficos – quase que instantaneamente.

Dentre esses documentos estão matrícula, escritura e algumas certidões do imóvel em negociação. Esse levantamento é exigido num processo de compra e venda e também para quem necessita de financiamento imobiliário junto a alguma instituição bancária. Intitulado de MostQI Generative, a plataforma organiza as informações de forma estruturada em sessões.

“Basicamente, o que o sistema realiza é a leitura e a compreensão do contexto presente no documento e a extração somente daquilo que é necessário”, explica Maria Cristina Diez, engenheira de softwares e diretora comercial da Most Especialist Technologies, desenvolvedora do sistema. Ela acredita que a ferramenta tem potencial para revolucionar o mercado imobiliário no país.

“O mercado imobiliário é marcado por possuir processos muito morosos e burocráticos, exigindo muitas etapas de leitura e conferência dos dados. Isso faz com que uma relação de compra e venda de um imóvel seja permeada por muita paciência entre as partes. Dispor de uma ferramenta que acelere essa conferência é um passo imenso para reduzir os prazos”, afirma a executiva.

Estima-se que o levantamento e a apuração dos dados leve entre uma e duas semanas, além de envolver diferentes profissionais, tais como advogados, corretores e despachantes imobiliários. Esse tempo tende a variar ainda conforme a região e a eficiência dos cartórios. “No caso de um comprador que tem interesse de realizar uma compra, é preciso ainda passar pela análise de crédito e pela avaliação do imóvel até se chegar à aprovação do financiamento. É um processo que pode levar até dois meses”, afirma Maria Cristina Diez.

“Com o MostQI Generative, essas etapas manuais que levam horas ou até dias para ser analisadas e aprovadas passam a ser feitas em tempo hábil. Há outras etapas que também podem vir a ser vencidas, inclusive com o auxílio de outras soluções digitais, mas somente a leitura rápida dos documentos já representa um ganho no tempo e nos custos que essa atividade representa no mercado. Por isso, dá pra se pensar que muito em breve esse processo será bem mais rápido”, sentencia a diretora da Most.