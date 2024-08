Colisão Frontal na BR 386 em Frederico Westphalen Resulta em Morte de Motociclista

Na noite de ontem, por volta das 20h, um grave acidente foi registrado no km 28 da BR 386, em Frederico Westphalen. A colisão frontal envolveu um Peugeot 208, com placas de Cordilheira Alta/SC, e uma motocicleta Honda CG, de Riqueza/SC.

O condutor da motocicleta, um homem de 29 anos, natural de Mondaí/SC, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista e a passageira do Peugeot 208 saíram ilesos do acidente. O veículo seguia de Frederico Westphalen em direção a Iraí, enquanto a motocicleta transitava no sentido contrário.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve presente no local, realizando a orientação do trânsito e o levantamento pericial. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.