Proprietária de imóvel registra ocorrência por suspeita de incêndio criminoso, em Três de Maio

A proprietária de um imóvel compareceu na Delegacia de Polícia, na tarde desta segunda-feira (19) para registrar a ocorrência de um incêndio que ocorreu no início da madrugada deste domingo, em parte da casa localizada na rua Consolata, 1330, em Três de Maio.

A dona da casa que no momento não tem morador, relata que suspeita de incêndio criminoso, baseada nos vestígios que foram deixados no local. A instalação elétrica não apresentava avaria.

O boletim do Corpo de Bombeiros, consta que à 1h16min, a central recebeu o chamado de vizinhos que perceberam o sinistro no porão do imóvel. A guarnição chegando no local, contatou o fato, e controlou o fogo que estava no porão da casa.

Ainda segundo os bombeiros, o fogo atingiu um sofá, um fogão a gás, alguns livros e parcialmente os baldrames e assoalho de madeira.

O caso registrado na Delegacia de Polícia de Três de Maio.