Novos sistemas aprimoram a gestão nas locadoras de máquinas

A Sisloc Softwares de Gestão, especializada em soluções tecnológicas para o setor de locação de equipamentos, anuncia o lançamento de dois novos produtos: o ChatLoc e um novo sistema de gestão para micro e pequenas locadoras, ambos com funcionalidades para melhorar a gestão de processos das empresas de rental.

O ChatLoc é um chatbot integrado ao software Sisloc, projetado para aprimorar a comunicação entre locadores e seus clientes. Essa ferramenta permite a interação através de múltiplos canais e pode ser utilizado por diversas áreas como vendas, manutenção, financeiro e pós-venda, adaptando-se às necessidades específicas de cada empresa. O sistema é capaz de comunicar de forma automática diversas situações rotineiras, como questões relacionadas a faturas e segunda via de boletos, sem a necessidade de intervenção humana, embora também ofereça essa opção.

Por sua vez, o novo sistema de gestão, que estará disponível para assinatura em breve, foi desenvolvido especialmente para micro e pequenas locadoras. Por meio de uma linguagem acessível, o programa automatiza os processos de locação e financeiros, substituindo os controles por papéis e planilhas.

Esse novo sistema é pensado no pequeno locador, mas desenvolvido por uma empresa com décadas de experiência no fornecimento de soluções de gestão para o aluguel de máquinas. “A Sisloc está exclusivamente no mercado de locação há mais de 32 anos e trouxe todo esse conhecimento para um novo produto que já nasce para aprimorar a gestão de quem hoje não tem um sistema acessível e completo”, explica Leônidas Ferreira, conhecido como Leo Sisloc, diretor executivo da Sisloc Softwares de Gestão.

Leo está há anos dedicado ao propósito de evoluir o mercado de locação no Brasil, desenvolvendo-o por meio de eventos, realização de palestras, participação em seminários, rodas de conversas, feiras e disseminação de tendências. “Mas esse aperfeiçoamento na atividade empresarial do aluguel de máquinas somente acontecerá, de fato, se os micro e pequenos empreendedores entrarem no ambiente digital”, conjectura.

Semanalmente, Leo cumpre uma rotina de visitas presenciais a locadoras de vários estados brasileiros, de diferentes portes e especialidades, e tem acompanhado um crescimento contínuo tanto na quantidade de novas empresas de aluguel como na estrutura e demanda por máquinas.

Essas visitas de campo possibilitam que o diretor da Sisloc compartilhe experiências, compartilhe informações, práticas bem-sucedidas, identifique necessidades e auxilie as empresas no suporte de gestão específica para o aluguel de equipamentos. “O crescimento substancial dessa atividade é uma realidade, mas alguns problemas ainda persistem e podem encurtar o bom momento para muitas empresas. Queremos evitar que isso aconteça”, diz.

Sobre a Sisloc

A Sisloc fornece atualmente o software para empresas de locação presente em mais de 1.000 locadoras por todo o território nacional. O sistema proporciona o controle de todos os processos em um único lugar. Além do Sisloc ERP, também possui soluções para Omnichannel, Gestão à vista, e-commerce, CRM de Vendas, Gestão de Logística, Gestão de Manutenção e Incloud.

Além de fornecer solução específica para locadoras de todos os portes e tamanhos, há 32 anos a Sisloc se dedica a entender as necessidades dos diferentes tipos de empresas desse segmento existentes no país, trazendo para o software as práticas de gestão apropriadas para o mercado de locação. “Nosso atendimento é totalmente personalizado, fazemos questão de acompanhar cada um dos clientes, entendendo as necessidades e ajudando-os a crescer cada vez mais”, destaca Leo.