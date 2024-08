Jovem é atingida por disparo de arma de fogo em Palmeira das Missões

No domingo (18/8), por volta das 15 horas, Policiais Militares do 39º BPM, através da guarnição de serviço da cidade de Palmeira das Missões, foram acionados através do 190 para atender ocorrência de lesão corporal por disparo de arma de fogo no parque de exposições.

No local foi identificado uma jovem de 21 anos caída ao solo com uma lesão nas costas por disparo de arma de fogo.

Diante dos fatos, o Samu foi acionado para prestar socorro e a vítima encaminhada ao hospital para atendimento. No momento, a jovem encontra-se estável. A guarnição segue realizando busca no local.